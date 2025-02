Favola Nwagwu: dallo svincolo alla doppia cifra! L’Under 16 ha il suo Kean

Sognando in grande

Quando può, Ikenna non perde l’occasione per vedere le partite degli altri giovani viola, e segue molto anche la prima squadra. Il giocatore a cui si ispira? Naturalmente Moise Kean: cerca di rubargli un po’ di tecnica e finalizzazione (l’indimenticabile tripletta contro la Roma, la doppietta col Frosinone e gli altri 6 goal fino ad ora, 11 in tutto, sono un bottino di tutto rispetto). Questo fa capire tanto non solo del calciatore che vi stiamo raccontando, ma anche del suo aspetto personale: fame, umiltà e concentrazione sugli obiettivi sono le sue doti migliori. Anche Mario Balotelli l’ha sempre affascinato, per via della sua forza fisica (altra caratteristica che non manca nel nostro Nwagwu) e la sua resistenza allo sforzo. Dedica i suoi traguardi alla famiglia, agli amici storici ma, soprattutto, al quartiere in cui è cresciuto, dove ha avuto i primi contatti col pallone e si è appassionato a questo sport, tanto da volerne fare un lavoro per la vita. A livello di carriera, il suo sogno è quello di esordire in serie A e noi non possiamo far altro che augurarci che questo accada un giorno con indosso una maglia gigliata.