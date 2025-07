Ufficiale: arriva un rinforzo rumeno per la difesa della Fiorentina Under 17

Il difensore rumeno, classe 2009, per la stagione 2025/26 si aggregherà alla formazione Under 17 della Fiorentina, guidata da Stefano Guberti

Non solo il calciomercato dei grandi, la Fiorentina si muove anche per rinforzare il proprio settore giovanile. Oggi è il tempo di una nuova ufficialità, per la formazione Under 17guidata da Stefano Guberti: