Fiorentina Under 17, seconda vittoria consecutiva: 3-0 alla Juve Stabia

Il primo tempo è stato di studio: i giovani gigliati hanno creato diverse occasioni, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Nella ripresa, invece, la squadra ha trovato la giusta incisività: a rompere il ghiaccio è stato Nwagwu, aprendo le marcature. Nel finale, Chiti e Palloni hanno chiuso la partita con i gol che hanno fissato il punteggio sul definitivo 3-0.