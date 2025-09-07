Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS giovanili news giovanili Fiorentina Under 17, seconda vittoria consecutiva: 3-0 alla Juve Stabia

giovanili

Fiorentina Under 17, seconda vittoria consecutiva: 3-0 alla Juve Stabia

Stadio Fiesole
La vittoria della Fiorentina Under 17
Redazione VN

Prosegue nel migliore dei modi il cammino della Fiorentina Under 17, guidata da Stefano Guberti, che nella seconda giornata di campionato ha regolato con un netto 3-0 la Juve Stabia al Viola Park.

Il primo tempo è stato di studio: i giovani gigliati hanno creato diverse occasioni, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Nella ripresa, invece, la squadra ha trovato la giusta incisività: a rompere il ghiaccio è stato Nwagwu, aprendo le marcature. Nel finale, Chiti e Palloni hanno chiuso la partita con i gol che hanno fissato il punteggio sul definitivo 3-0.

Leggi anche
Primavera 1 – Anche la Fiorentina nel quartetto di testa. Classifica molto corta
Giovanili, ufficiale: la Fiorentina tessera un U18 svincolato dal Brescia

© RIPRODUZIONE RISERVATA