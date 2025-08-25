Giovanili, ufficiale: la Fiorentina tessera un U18 svincolato dal Brescia

Non solo la prima squadra, la Fiorentina continua a muoversi anche sul mercato dei più giovani. Il Dt Angeloni lavora per rinforzare le squadre giovanili, dalla Primavera di Galloppa a tutte le Under. Dopo il colpo Jallow, è di oggi l'ufficialità di un'altra interessante pedina, proveniente dal Brescia da svincolato che giocherà nelle file dell'Under 18 di Capparella. Si tratta del mediano, classe 2008, Samuel Beldenti. Di seguito il comunicato diramato dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale,
nuova pianticella
ACF Fiorentina comunica di aver sottoscritto un contratto di apprendistato sportivo con il calciatore classe 2008 Samuel Beldenti, con validità fino al 30 giugno 2028.
