La Fiorentina pensa anche al futuro, con un acquisto che, molto probabilmente, sarà inizialmente per la primavera. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina è in chiusura per l’attaccante Jallow, classe 2007 in uscita dal Rimini.
Pedullà: “Fiorentina in chiusura per un attaccante 2007 del Rimini”
Le probabili visite aggiunge il noto esperto di mercato, saranno tra lunedì e martedì. Un colpo in prospettiva per i viola, che vogliono aggiungere un altro talento nella propria scuderia
