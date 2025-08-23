Viola News
Pedullà: “Fiorentina in chiusura per un attaccante 2007 del Rimini”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina è in chiusura per l’attaccante Jallow, classe 2007 in uscita dal Rimini.
Redazione VN

La Fiorentina pensa anche al futuro, con un acquisto che, molto probabilmente, sarà inizialmente per la primavera. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina è in chiusura per l’attaccante Jallow, classe 2007 in uscita dal Rimini.

Le probabili visite aggiunge il noto esperto di mercato, saranno tra lunedì e martedì. Un colpo in prospettiva per i viola, che vogliono aggiungere un altro talento nella propria scuderia

