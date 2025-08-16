È cominciato stamani il campionato Primavera 1. Partenza positiva per il Genoa, che ha sconfitto in rimonta ed in trasferta la Lazio, e il Napoli, che ha strappato i 3 punti nel recupero finale al Cagliari. La Fiorentina scenderà in campo domani in tarda serata contro il Torino al "Viola Park" ---> LEGGI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA
