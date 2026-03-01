Dalla Primavera all’Under 14. Weekend storto per il vivaio: nessuna vittoria.

Scopri come è andato il fine settimana in viola. A voi tutti i risultati del settore giovanile.

Giada Di Stefano 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 20:02)

Come ogni fine settimana, vi proponiamo il recap dei risultati delle giovanili, che non hanno convinto come siamo abituati a vedere.

PRIMAVERA: Cesena 1-0 Fiorentina

La Primavera di Galloppa è stata ospite al "Romagna Centro" per giocarsi la ventisettesima giornata contro i bianconeri. Dopo una partita interamente dominata, sia in attacco che in difesa, i viola ne sono usciti sconfitti (gol di Rossetti al 57'), permettendo alla Roma il sorpasso definitivo: i giallorossi hanno infatti vinto in casa col Milan e adesso dominano la classifica con 48 punti, 2 in più dei viola a pari merito col Parma.

La Primavera Femminile aveva il turno di riposo.

UNDER 18: Fiorentina 1-1 Lazio — I ragazzi di mister Capparella guadagnano un punto (grazie alla rete di Giusto che riporta in equilibrio il match) che non smuove di troppo la classifica. Vincere sarebbe stato necessario per tornare vicini alla zona play off, adesso a 7 punti di distanza.

UNDER 17: Lecce 2-2 Fiorentina — Anche Guberti, a Lecce, strappa un solo punto. Le reti di Chiti e Giannoni non sono bastate ad assicurarsi la vittoria, a loro hanno risposto Pavese e Cancella, segnando due gol in 5 minuti e definendo il pareggio. La vetta della classifica, ancora occupata dall'Empoli che ha vinto a Catanzaro, si allontana a +4.

UNDER 16: Roma 3-3 Fiorentina — Altra categoria, altro pareggio: 3-3 a Trigoria per i 2010. Torna Croci e segna, poi la doppietta di Gobbo. Né il campo né la classifica vedono un vincitore: le due squadre si trovano prime a pari merito con 46 punti.

UNDER 15: Roma 1-0 Fiorentina — Sconfitta amara quella per i classe 2011 di Balestracci, che perdono 1-0 contro la capolista giallorossa. Con questa sconfitta, oltre ad allontanarsi quindi dalla vetta romanista (45 pt), i viola si sono fatti superare dalla Lazio (42 pt) e adesso la guardano dal basso con 3 punti in meno.

UNDER 14: Genoa 2-2 Fiorentina — Finisce 2-2 anche a Genova per l'Under 14, a Pavone e La Verde rispondono i soliti Canu e Remorini. La viola rimane comunque prima con 49 punti, a +8 dagli empolesi al secondo posto e proprio dai genoani al terzo.