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VIOLA NEWS giovanili Primavera: Fiorentina-Monza, lunedì alle 17. Dove vederla in TV e streaming

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Primavera: Fiorentina-Monza, lunedì alle 17. Dove vederla in TV e streaming

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Scopri dove vedere Fiorentina-Monza, valida per il posticipo della 35esima giornata del Campionato Primavera 1. La spunteranno i viola?
Redazione VN

Alle 17:00 di lunedì 27 aprile il fischio d'inizio del posticipo della 35esima giornata del campionato Primavera 1. I viola, capolista, ospitano i brianzoli, dodicesimi con 45 punti. Il dato che salta più all'occhio sono i gol fatti di entrambe le squadre: il Monza è a 35, mentre la Fiorentina ne colleziona 59, quasi il doppio.

Fiorentina-MonzaCampionato Primavera 1, posticipo 35esima giornata
Lunedì 27 aprile, ore 17:00Stadio "Curva Fiesole", Rocco B. Commisso Viola Park.
TVSportitalia; Canale 60
StreamingSportitalia, app Sportitalia

 

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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