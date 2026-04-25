Alle 17:00 di lunedì 27 aprile il fischio d'inizio del posticipo della 35esima giornata del campionato Primavera 1. I viola, capolista, ospitano i brianzoli, dodicesimi con 45 punti. Il dato che salta più all'occhio sono i gol fatti di entrambe le squadre: il Monza è a 35, mentre la Fiorentina ne colleziona 59, quasi il doppio.
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VIOLA NEWS giovanili Primavera: Fiorentina-Monza, lunedì alle 17. Dove vederla in TV e streaming
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Primavera: Fiorentina-Monza, lunedì alle 17. Dove vederla in TV e streaming
Scopri dove vedere Fiorentina-Monza, valida per il posticipo della 35esima giornata del Campionato Primavera 1. La spunteranno i viola?
|Fiorentina-Monza
|Campionato Primavera 1, posticipo 35esima giornata
|Lunedì 27 aprile, ore 17:00
|Stadio "Curva Fiesole", Rocco B. Commisso Viola Park.
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
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