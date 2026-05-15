Galloppa suona la carica: “Vogliamo fare la storia col nostro calcio”

Daniele Galloppa carica la Fiorentina Primavera prima del Lecce e delle fasi finali: "Vogliamo la storia con il nostro calcio"

Redazione VN 15 maggio - 18:37

La stagione della Fiorentina Primavera è arrivata al momento della verità. Alla vigilia dell'ultima sfida di campionato contro il Lecce, il tecnico Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club, tracciando un bilancio e fissando gli obiettivi per le fasi finali che assegneranno lo Scudetto:

"C'è grande entusiasmo. Questo film iniziato quest'anno è all'ultimo episodio e dobbiamo giocarcelo alla grande. Vorrei che i ragazzi pensassero solo al Lecce, perché finire in testa dopo trentotto partite sarebbe straordinario: entreremmo nella storia. Ce lo siamo guadagnati".

L'avversario: occhio al Lecce — Sulla sfida di sabato, il tecnico avverte sulle insidie dei campioni d'Italia in carica: "Il Lecce ha ottenuto meno di quanto meritasse. È una squadra forte, con tanti ragazzi esperti e di fisicità che sono cresciuti molto nei mesi. Arrivano all'ultima giornata senza obiettivi concreti, e questa può essere un'incognita pericolosa".

Identità e appartenenza — Al di là del risultato finale, Galloppa rivendica con orgoglio il percorso fatto dai suoi ragazzi: "Hanno onorato la maglia della Fiorentina con un senso d'appartenenza incredibile. Lo hanno fatto tramite un'idea di calcio propositiva, con coraggio e voglia di stupire. Spero che vengano in tanti a sostenerli nelle fasi finali, perché meritano di essere protagonisti fino in fondo".