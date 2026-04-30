Le esperienze da Dg, la Juve, il patteggiamento. Fiorentina, ecco Morganti

Dalla lunga carriera a Novara ai quattro anni in bianconero: il profilo del manager scelto da Paratici per gestire il Viola Park

Filippo Caroli Redattore 30 aprile 2026 (modifica il 30 aprile 2026 | 11:26)

La rivoluzione voluta da fabio paratici in casa Fiorentina è in pieno corso di svolgimento. Il cambiamento non riguarda solo il campo e le scelte di mercato, ma punta a ridisegnare gran parte della struttura dirigenziale. E grandi novità sono state anticipate da La Gazzetta dello Sport questa mattina che parla di un sempre più probabile ingresso di Paolo Morganti in società come responsabile organizzativo del Viola Park.

Chi è Morganti — Classe 1978, Morganti è un profilo che unisce una profonda conoscenza del campo a una solida esperienza manageriale. Autentica bandiera del Novara, ha vestito la maglia azzurra per tredici anni, dalle giovanili fino al ritiro nel 2009. Proprio nella sua città natale ha iniziato la "seconda carriera" dietro la scrivania, scalando rapidamente le gerarchie: da segretario sportivo a Direttore Generale, diventando uno dei principali artefici della gestione del club piemontese.

La vera svolta professionale arriva nel 2019 con la chiamata della Juventus. A Torino, Morganti ha ricoperto per quattro anni il ruolo di Football Department Organization Manager, coordinando le attività dell’area football e gestendo i centri sportivi di Continassa e Vinovo. Morganti è stato a lungo il più stretto collaboratore di Cherubini e ha avuto una ruolo preminente nella gestione della squadra Under 23, che ha sfornato fior fiore di talenti. Il suo nome è apparso nelle cronache giudiziarie legate all'inchiesta plusvalenze: Morganti è stato infatti uno dei dirigenti che hanno scelto la via del patteggiamento con la giustizia sportiva.

Un manager per il futuro viola — Morganti è dal 2024 il direttore generale del Catanzaro e sotto la sua gestione la squadra si è piazzata al sesto posto in Serie B e si gioca oggi l'accesso ai playoff da quinta in classifica. La sua capacità di far dialogare le esigenze tecniche con quelle organizzative è ritenuta ideale per gestire la complessa macchina del Viola Park.