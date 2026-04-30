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Gazzetta annuncia: “Paratici ha scelto il nuovo responsabile del VP. È un ex Juve”

Gazzetta annuncia: “Paratici ha scelto il nuovo responsabile del VP. È un ex Juve” - immagine 1
Fabio Paratici vuole affidare il Viola Park a una figura di spicco del calcio italiano. Ex Juventus, ora dg del Catanzaro
Redazione VN

Novità sono attese per la figura di un responsabile organizzativo del Rocco B. Commisso Viola Park scelto da Paratici. Si tratta di Paolo Morganti, ora al Catanzaro (in scadenza a giugno 2026).

Chi è Morganti

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Ex calciatore, dietro la scrivania ha un passato di rilievo alla Juventus quando nel 2019 è stato chiamato dal club bianconero come football department organization manager con la responsabilità della gestione organizzativa del settore giovanile.

Novità

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Esperienza e professionalità che ora potrebbero essere messe appunto al servizio della Fiorentina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

 

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