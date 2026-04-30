Novità sono attese per la figura di un responsabile organizzativo del Rocco B. Commisso Viola Park scelto da Paratici. Si tratta di Paolo Morganti, ora al Catanzaro (in scadenza a giugno 2026).
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta annuncia: “Paratici ha scelto il nuovo responsabile del VP. È un ex Juve”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta annuncia: “Paratici ha scelto il nuovo responsabile del VP. È un ex Juve”
Fabio Paratici vuole affidare il Viola Park a una figura di spicco del calcio italiano. Ex Juventus, ora dg del Catanzaro
Chi è Morganti—
Ex calciatore, dietro la scrivania ha un passato di rilievo alla Juventus quando nel 2019 è stato chiamato dal club bianconero come football department organization manager con la responsabilità della gestione organizzativa del settore giovanile.
Novità—
Esperienza e professionalità che ora potrebbero essere messe appunto al servizio della Fiorentina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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