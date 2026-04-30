Tuttosport: “Il Torino corteggia Gattuso. Cairo vuole portarlo in granata”

Dopo la cocente delusione azzurra, Rino Gattuso vuole tornare in pista per rimettersi in gioco. Il tecnico negli ultimi anni ha collezionato avventure complesse, compresa quella lampo di Firenze. Adesso è il Torino che vorrebbe riportarlo in Serie A: Urbano Cairo ci pensa, vista la stime che ha per l'ex Milan. D'Aversa difficilmente verrà confermato, e secondo Tuttosport, Cairo vorrebbe seriamente puntare su Gattuso. L'alternativa è il ritorno di Juric, che gradirebbe allenare di nuovo i Granata.