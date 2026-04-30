Nazione: “A Gasperini piace ancora Fortini. Paratici deve risolvere questo problema”

Nel frattempo, però, la concentrazione resta sul campo, con Fortini determinato a dare il proprio contributo nelle ultime partite

Redazione VN 30 aprile 2026 (modifica il 30 aprile 2026 | 10:22)

Niccolò Fortini punta a rientrare il prima possibile per aiutare la Fiorentina nel finale di stagione, con l’obiettivo simbolico di “ripartire” dalla sfida contro la AS Roma. Il giovane esterno è fermo dallo scorso 12 marzo dopo una serie di problemi fisici, tra lombalgia e sindrome retto-adduttoria, ma ora sta meglio e proverà a tornare in gruppo nei prossimi giorni. Una convocazione per la gara dell’Olimpico resta difficile, ma non del tutto esclusa.

Intorno a Fortini si intrecciano anche dinamiche di mercato: proprio la Roma aveva tentato di acquistarlo a gennaio, salvo poi rinunciare negli ultimi giorni di trattative. L’interesse, però, non è svanito, e il suo profilo continua a essere apprezzato. Il talento classe 2006 rappresenta infatti uno dei giovani più promettenti del vivaio viola, capace di attirare attenzione anche a livello nazionale.

Il nodo principale riguarda il contratto: senza rinnovo, la Fiorentina rischia di doverlo cedere per evitare di perderlo a parametro zero. La situazione è quindi delicata e sarà una delle priorità dirigenziali nei prossimi mesi. Nel frattempo, però, la concentrazione resta sul campo, con Fortini determinato a dare il proprio contributo nelle ultime partite prima di chiarire il suo futuro. Lo scrive la Nazione.