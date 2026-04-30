La Fiorentina ritrova finalmente energie e uomini nel momento decisivo della stagione. Le ultime settimane senza impegni infrasettimanali hanno permesso di lavorare meglio al Viola Park, tra maggiore riposo e sedute tattiche più efficaci. Paolo Vanoli ha raccolto segnali positivi dal gruppo, che sta recuperando profondità e condizione in vista dello sprint finale per raggiungere l’obiettivo salvezza.
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La Nazione
Nazione: “Fiorentina, chi recupera e chi no per la sfida contro la Roma”
Sul fronte individuale arrivano buone notizie soprattutto da Fabiano Parisi, tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo
Sul fronte individuale arrivano buone notizie soprattutto da Fabiano Parisi, tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e candidato per una maglia nella sfida contro la Roma. Progressi anche per Robin Gosens, quasi recuperato, mentre restano più incerti i rientri di Roberto Piccoli e Moise Kean. Nel complesso, però, il quadro è in miglioramento e lascia spazio a un cauto ottimismo. Lo scrive la Nazione.
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