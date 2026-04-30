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Nazione: “Fiorentina, chi recupera e chi no per la sfida contro la Roma”

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Sul fronte individuale arrivano buone notizie soprattutto da Fabiano Parisi, tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo
Redazione VN

La Fiorentina ritrova finalmente energie e uomini nel momento decisivo della stagione. Le ultime settimane senza impegni infrasettimanali hanno permesso di lavorare meglio al Viola Park, tra maggiore riposo e sedute tattiche più efficaci. Paolo Vanoli ha raccolto segnali positivi dal gruppo, che sta recuperando profondità e condizione in vista dello sprint finale per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Sul fronte individuale arrivano buone notizie soprattutto da Fabiano Parisi, tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e candidato per una maglia nella sfida contro la Roma. Progressi anche per Robin Gosens, quasi recuperato, mentre restano più incerti i rientri di Roberto Piccoli e Moise Kean. Nel complesso, però, il quadro è in miglioramento e lascia spazio a un cauto ottimismo. Lo scrive la Nazione.

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