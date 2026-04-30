Nazione: “Fiorentina, chi recupera e chi no per la sfida contro la Roma”

La Fiorentina ritrova finalmente energie e uomini nel momento decisivo della stagione. Le ultime settimane senza impegni infrasettimanali hanno permesso di lavorare meglio al Viola Park, tra maggiore riposo e sedute tattiche più efficaci. Paolo Vanoli ha raccolto segnali positivi dal gruppo, che sta recuperando profondità e condizione in vista dello sprint finale per raggiungere l’obiettivo salvezza.