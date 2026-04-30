La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul nuovo allenatore in casa Fiorentina. Ancora due settimane e la situazione sarà delineata perché sono giorni decisivi per l'allenatore della Fiorentina per la prossima Serie A.
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Gazzetta: “Ecco quando Paratici sceglierà il nuovo allenatore della Fiorentina”
Ancora due settimane e la situazione sarà delineata perché sono giorni decisivi per l'allenatore della Fiorentina
Il casting è entrato nel vivo e anche se l'annuncio non arrivasse prima della fine della stagione o nel momento della matematica salvezza, è chiaro che questo sia tempo di valutazioni.
Senza la conferma di Paolo Vanoli, che sta portando la Viola al traguardo, la scelta del tecnico diventa basilare per il percorso di ricostruzione verso la stagione del centenario del club, ogni minimo dettaglio verrà ponderato e dopo le prossime due partite (Roma in trasferta e Genoa in casa) verranno tirate le somme. A quel punto la questione sarà più chiara, nel frattempo la caccia è aperta.
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