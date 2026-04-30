Repubblica: “Parisi, niente è andato storto con l’infortunio. Il dolore era forte”

Paolo Vanoli spera di recuperare Fabiano Parisi il prima possibile. L'ex Empoli è finalmente diventato un protagonista, dopo 2 stagioni e mezzo da comprimario. L'infortunio con l'Inter ha rallentato la sua ascesa. Un infortunio scomodo, come scrive Repubblica. Un pestone che gli ha creato diversi guai, dato che nei giorni successivi qualcuno lo ha visto usare anche una stampella. Parisi sentiva molto dolore sul piede, e così lo staff viola ha deciso di allungare lo stop. Trattandosi di un edema osseo la gestione è stata accurata, e niente è andato storto con ricadute o rientri affrettati. Difficile che Parisi venga convocato con la Roma, mentre potrebbe tornare contro il Genoa.