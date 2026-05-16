I convocati della Juventus: recuperano un attaccante e un esterno

La Juventus ha diffuso tramite i propri canali ufficiali i convocati in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Le notizie più sorprendenti riguardano Arkadiusz Milik e Juan Cabal, regolarmente convocati. Oltre a loro, anche Khephren Thuram: il centrocampista della nazionale francese ha seguito per tutta la settimana un programma differenziato a causa di condizioni fisiche non ottimali ma è a disposizione di Spalletti. Ecco la lista dei convocati dei bianconeri: