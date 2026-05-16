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I convocati della Juventus: recuperano un attaccante e un esterno

Spalletti
La Juventus ha diffuso tramite i proprio canali ufficiali i convocati in vista della sfida domani contro la Fiorentina. Ecco la lista
Redazione VN

La Juventus ha diffuso tramite i propri canali ufficiali i convocati in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Le notizie più sorprendenti riguardano Arkadiusz Milik e Juan Cabal, regolarmente convocati. Oltre a loro, anche Khephren Thuram: il centrocampista della nazionale francese ha seguito per tutta la settimana un programma differenziato a causa di condizioni fisiche non ottimali ma è a disposizione di Spalletti. Ecco la lista dei convocati dei bianconeri:

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

14 Milik

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

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