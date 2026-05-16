La Juventus ha diffuso tramite i propri canali ufficiali i convocati in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Le notizie più sorprendenti riguardano Arkadiusz Milik e Juan Cabal, regolarmente convocati. Oltre a loro, anche Khephren Thuram: il centrocampista della nazionale francese ha seguito per tutta la settimana un programma differenziato a causa di condizioni fisiche non ottimali ma è a disposizione di Spalletti. Ecco la lista dei convocati dei bianconeri:
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I convocati della Juventus: recuperano un attaccante e un esterno
La Juventus ha diffuso tramite i proprio canali ufficiali i convocati in vista della sfida domani contro la Fiorentina. Ecco la lista
1 Perin
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
14 Milik
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
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