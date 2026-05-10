Grosso, dal canto suo, non ha fretta di decidere e si trova bene al Sassuolo, ambiente che sente ormai come casa

Il Sassuolo, nonostante la sconfitta in rimonta contro il Torino, continua a vivere una stagione molto positiva e da autentica rivelazione del campionato. I neroverdi hanno ottenuto risultati prestigiosi, come la vittoria contro il Milan e il pareggio in casa della Juventus in piena emergenza, e puntano a chiudere al meglio le ultime due gare contro Lecce e Parma.