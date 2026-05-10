Il Sassuolo, nonostante la sconfitta in rimonta contro il Torino, continua a vivere una stagione molto positiva e da autentica rivelazione del campionato. I neroverdi hanno ottenuto risultati prestigiosi, come la vittoria contro il Milan e il pareggio in casa della Juventus in piena emergenza, e puntano a chiudere al meglio le ultime due gare contro Lecce e Parma.
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina su Grosso. E lui ha fatto sapere una cosa a Carnevali”
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Intanto il club guarda già al futuro, soprattutto alla situazione di Fabio Grosso. L’allenatore, legato al Sassuolo fino al 2027 dopo il rinnovo automatico scattato con la promozione in Serie A, è finito nel mirino di diverse società, con la Fiorentina particolarmente interessata. Nonostante le voci di mercato, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha ribadito la volontà della società di proseguire insieme a Grosso, considerato un tecnico di grande qualità.
Carnevali e il direttore sportivo Francesco Palmieri vogliono programmare il futuro partendo dall’attuale accordo con l’allenatore. Grosso, dal canto suo, non ha fretta di decidere e si trova bene al Sassuolo, ambiente che sente ormai come casa. Lo scenario resta comunque aperto, anche se il club emiliano ha già gestito in passato situazioni simili con allenatori come Eusebio Di Francesco e Roberto De Zerbi, rimasti fino alla conclusione naturale dei loro cicli. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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