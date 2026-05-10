Un passetto, l’ultimo, per mettersi alle spalle una stagione infernale. La Fiorentina è a un punto dalla salvezza e l’imperativo è non lasciarsela sfuggire contro il Genoa, che il traguardo l’ha appena tagliato. Paolo Vanoli vuole chiudere il cerchio con Daniele De Rossi, uno dei candidati (non il più probabile) alla sua traballante panchina.
Corriere Fiorentino
CorFio sicuro: “L’umiliazione di Roma ha indebolito la posizione di Vanoli”
Vanoli e la salvezza—
I due si erano incontrati proprio all’inizio della loro avventura, venticinque giornate fa a Marassi, un 2-2 pieno di errori, e sono arrivati sin qui attraverso mesi duri e risultati simili: De Rossi ha fatto 34 punti con il Grifone, Vanoli solo uno di meno. Nel dettaglio l’ex capitan Futuro romanista ha vinto e perso di più, 9 vittorie e 9 sconfitte, il viola è fermo a 8 e 8 e rispetto al rivale ha messo in fila 9 pareggi contro 7. È vero che la rosa della Fiorentina è più forte rispetto a quella del Genoa, ma bisogna considerare in che condizione Vanoli ha preso la Viola, a terra sul piano fisico e psicologico e con la piazza in subbuglio. Il contraccolpo tra il sogno della Champions e la realtà della lotta per sopravvivere è stato difficile da assimilare e digerire. Vanoli ha portato quasi in porto una squadra che Squadra, con la esse maiuscola, non lo è mai stata.
Futuro—
L’ultimo sforzo, dicevamo. Basta un pareggio triste al Franchi, come lo sono stati quelli con il Parma e il Sassuolo, ma sarebbe lecito aspettarsi uno scatto d’orgoglio dopo la figuraccia cosmica rimediata a Roma contro gli scatenati discepoli di Gasperini. Quell’umiliazione ha indebolito la posizione di Vanoli. Ma prima di parlare del futuro, bisogna metterlo al sicuro, ritrovando sprint, energia e soprattutto i gol. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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