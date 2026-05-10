Vanoli e la salvezza

I due si erano incontrati proprio all’inizio della loro avventura, venticinque giornate fa a Marassi, un 2-2 pieno di errori, e sono arrivati sin qui attraverso mesi duri e risultati simili: De Rossi ha fatto 34 punti con il Grifone, Vanoli solo uno di meno. Nel dettaglio l’ex capitan Futuro romanista ha vinto e perso di più, 9 vittorie e 9 sconfitte, il viola è fermo a 8 e 8 e rispetto al rivale ha messo in fila 9 pareggi contro 7. È vero che la rosa della Fiorentina è più forte rispetto a quella del Genoa, ma bisogna considerare in che condizione Vanoli ha preso la Viola, a terra sul piano fisico e psicologico e con la piazza in subbuglio. Il contraccolpo tra il sogno della Champions e la realtà della lotta per sopravvivere è stato difficile da assimilare e digerire. Vanoli ha portato quasi in porto una squadra che Squadra, con la esse maiuscola, non lo è mai stata.