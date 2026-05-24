CorFio: “Vanoli verso l’addio, ha 2 club. Primi contatti con Grosso, ma non solo”

Con la stagione conclusa, il futuro della panchina della Fiorentina resta ancora incerto. Paolo Vanoli, applaudito dai tifosi dopo l’ultima gara allo Stadio Artemio Franchi, aspetta ancora una decisione definitiva da parte del club. A gestire la situazione sarà Fabio Paratici, impegnato in un mercato degli allenatori che coinvolge anche Napoli, Milan, Atalanta, Lazio e Bologna.

Vanoli

Dal Viola Park filtrano sensazioni più vicine a una separazione che a una conferma di Vanoli. Per questo il nome più forte è quello di Fabio Grosso, già avvicinato dalla Fiorentina tramite contatti con il Sassuolo. Restano vive anche le piste straniere che portano a Andoni Iraola e Oliver Glasner, anche se la Premier League rende queste opzioni più complicate. Al momento, Grosso è considerato il candidato principale per la panchina viola.