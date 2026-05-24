Con la stagione conclusa, il futuro della panchina della Fiorentina resta ancora incerto.Paolo Vanoli, applaudito dai tifosi dopo l’ultima gara allo Stadio Artemio Franchi, aspetta ancora una decisione definitiva da parte del club. A gestire la situazione sarà Fabio Paratici, impegnato in un mercato degli allenatori che coinvolge anche Napoli, Milan, Atalanta, Lazio e Bologna.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Vanoli verso l’addio, ha 2 club. Primi contatti con Grosso, ma non solo”
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Dal Viola Park filtrano sensazioni più vicine a una separazione che a una conferma di Vanoli. Per questo il nome più forte è quello di Fabio Grosso, già avvicinato dalla Fiorentina tramite contatti con il Sassuolo. Restano vive anche le piste straniere che portano a Andoni Iraola e Oliver Glasner, anche se la Premier League rende queste opzioni più complicate. Al momento, Grosso è considerato il candidato principale per la panchina viola.
Grosso—
Intanto il valzer delle panchine in Serie A potrebbe offrire nuove opportunità allo stesso Vanoli. Club come Parma e Bologna seguono con attenzione la situazione del tecnico, in attesa che il domino degli allenatori inizi definitivamente a muoversi nelle prossime settimane. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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