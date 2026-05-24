Con la stagione della Fiorentina ormai conclusa, la scelta del nuovo allenatore è diventata la priorità assoluta del club viola. La dirigenza si prenderà qualche giorno per riflettere e riordinare le idee, prima di incontrarsi in un vertice dedicato al futuro della squadra. L’obiettivo è chiudere la questione panchina entro la fine della prossima settimana, così da poter avviare la programmazione della nuova stagione.
Corriere dello Sport
CorSport: “Paratici non vuole un nome esotico. Per quello vorrebbe puntare su Vanoli”
Vanoli—
La linea della società sembra orientata verso la conferma di Paolo Vanoli, considerato affidabile dopo aver conquistato una salvezza tranquilla in una situazione complicata, mantenendo una media di 1,4 punti a partita. La Fiorentina ha inoltre un’opzione valida fino al 30 maggio per prolungare il suo contratto. Vanoli gode della piena fiducia di Fabio Paratici, elemento che potrebbe favorire la permanenza del tecnico.
Paratici—
Nel caso in cui non si arrivi alla conferma di Vanoli, l’alternativa più concreta sarebbe Fabio Grosso, che potrà essere valutato con maggiore attenzione dopo la fine della stagione del Sassuolo. La società non sembra intenzionata a puntare su profili giovani o scommesse esotiche, preferendo invece un allenatore esperto e condiviso da tutto l’ambiente per avviare la rifondazione tecnica. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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