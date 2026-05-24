CorSport: “Paratici non vuole un nome esotico. Per quello vorrebbe puntare su Vanoli”

Nel caso in cui non si arrivi alla conferma di Vanoli, l’alternativa più concreta sarebbe Fabio Grosso

Con la stagione della Fiorentina ormai conclusa, la scelta del nuovo allenatore è diventata la priorità assoluta del club viola. La dirigenza si prenderà qualche giorno per riflettere e riordinare le idee, prima di incontrarsi in un vertice dedicato al futuro della squadra. L’obiettivo è chiudere la questione panchina entro la fine della prossima settimana, così da poter avviare la programmazione della nuova stagione.