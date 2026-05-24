La Fiorentina continua a considerare Paolo Vanoli la prima scelta per la panchina. Il tecnico ha conquistato una salvezza tranquilla partendo da una situazione molto difficile, mantenendo una media di 1,4 punti a partita. Il club può ancora esercitare entro il 30 maggio l’opzione per rinnovare il suo contratto, anche grazie alla forte stima reciproca con Fabio Paratici. La decisione definitiva dovrebbe arrivare a breve, così da avviare il nuovo progetto tecnico.
Corriere dello Sport
CorSport: “Staff di Grosso al Franchi. Ma Carnevali chiede soldi o un giocatore”
Grosso—
Nonostante ciò, nell’ambiente viola cresce la sensazione che possa esserci un cambio in panchina. Per questo prende quota la candidatura di Fabio Grosso, reduce da buoni risultati con il Sassuolo e legato da ottimi rapporti con Paratici fin dai tempi della Juventus. Grosso è un profilo molto apprezzato al Viola Park e la presenza del suo staff venerdì sera allo Stadio Artemio Franchi viene vista come un possibile indizio.
Sassuolo—
Dal canto suo, Grosso sarebbe interessato a una nuova esperienza che gli permetta di continuare il proprio percorso di crescita. Tuttavia il Sassuolo non ha intenzione di liberarlo gratuitamente: l’amministratore delegato Giovanni Carnevali chiederebbe infatti un indennizzo economico oppure l’inserimento di un giocatore nella trattativa. La posizione del club emiliano è chiara: chi vuole Grosso dovrà prima soddisfare le richieste della società neroverde. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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