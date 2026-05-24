CorSport: “Staff di Grosso al Franchi. Ma Carnevali chiede soldi o un giocatore”

Dal canto suo, Grosso sarebbe interessato a una nuova esperienza che gli permetta di continuare il proprio percorso di crescita

La Fiorentina continua a considerare Paolo Vanoli la prima scelta per la panchina. Il tecnico ha conquistato una salvezza tranquilla partendo da una situazione molto difficile, mantenendo una media di 1,4 punti a partita. Il club può ancora esercitare entro il 30 maggio l’opzione per rinnovare il suo contratto, anche grazie alla forte stima reciproca con Fabio Paratici. La decisione definitiva dovrebbe arrivare a breve, così da avviare il nuovo progetto tecnico.

Grosso

Nonostante ciò, nell’ambiente viola cresce la sensazione che possa esserci un cambio in panchina. Per questo prende quota la candidatura di Fabio Grosso, reduce da buoni risultati con il Sassuolo e legato da ottimi rapporti con Paratici fin dai tempi della Juventus. Grosso è un profilo molto apprezzato al Viola Park e la presenza del suo staff venerdì sera allo Stadio Artemio Franchi viene vista come un possibile indizio.