D’Amico (ag. Vanoli): “Paolo sarebbe un’ottima alternativa per il post-Conte”

L'agente di Paolo Vanoli ha parlato così del futuro del tecnico viola

Il futuro di Paolo Vanoli è ancora incerto. A StileTv ha parlato l'agente del tecnico, Andrea D'Amico. Queste le dichiarazioni sul tecnico viola:

"Italiano è un ottimo profilo, ma poi vanno capite le aspirazioni del Napoli, ci sono tante variabili da tenere in considerazione per il dopo Conte, se quest'ultimo andrà via. Anche Vanoli sarebbe un’ottima alternativa per il Napoli, ma va capita prima la situazione come andrà a finire."