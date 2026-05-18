Tacchinardi: “La Juventus? Sembra che ai giocatori non freghi della Champions”

La lotta Champions si è complicata notevolmente per la Juventus. La sconfitta contro la Fiorentina è stata una batosta per la formazione di Spalletti. Alessio Tacchinardi ha commentato così il match a Pressing:

"Con Verona e Fiorentina, Spalletti gli ha messo una cattiveria e una fame e l’atteggiamento dei giocatori mi dà la sensazione che andare in Champions o in Europa League non gliene freghi niente. Non sono ossessionati dalla Champions League. Una squadra che comunque può battere il Verona e la Fiorentina, ma è stritolata dalla pressione. Questa squadra gli ultimi 20 minuti, io la passo a te, tu la passi a me, nessuno si prendeva una responsabilità”.