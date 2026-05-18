Beppe Bergomi, ha parlato a Sky Sport nel post gara di Juventus-Fiorentina. Le sue parole:
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bergomi: “Ecco cosa pensava la Juventus ieri. Ha aspettato troppo”
news viola
Bergomi: “Ecco cosa pensava la Juventus ieri. Ha aspettato troppo”
Beppe Bergomi analizza l'atteggiamento della Juventus, contro un'ottima Fiorentina
"La Juventus ieri ha aspettato la Fiorentina, non l'ha aggredita. Pensava "tanto prima o poi un gol glielo facciamo". Invece la Fiorentina ha fatto la sua partita, la sua prestazione. Si è messa lì come una squadra seria, ripartendo molto bene. La Juventus è andata in difficoltà"
© RIPRODUZIONE RISERVATA