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Bergomi: “Ecco cosa pensava la Juventus ieri. Ha aspettato troppo”

giuseppe bergomi
Beppe Bergomi analizza l'atteggiamento della Juventus, contro un'ottima Fiorentina
Redazione VN

Beppe Bergomi, ha parlato a Sky Sport nel post gara di Juventus-Fiorentina. Le sue parole:

"La Juventus ieri ha aspettato la Fiorentina, non l'ha aggredita. Pensava "tanto prima o poi un gol glielo facciamo". Invece la Fiorentina ha fatto la sua partita, la sua prestazione. Si è messa lì come una squadra seria, ripartendo molto bene. La Juventus è andata in difficoltà"

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