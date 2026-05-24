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Italia, Baldini fa la rivoluzione. Solo giovani, tra questi due viola

Baldini, Italia U21
La Gazzetta dello Sport scrive dei convocati dal CT ad interim dell'Italia Silvio Baldini in occasione delle amichevoli di giugno.
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport scrive dei convocati dal Commissario Tecnico ad interim dell'Italia Silvio Baldini in occasione delle amichevoli di giugno con Grecia e Lussemburgo. In particolare, domani il ct darà la lista dei 24 o 26 convocati per gli incontri. Tra questi dovrebbero rientrare il difensore viola Pietro Comuzzo e il centrocampista Cher Ndour. Il raduno è fissato a Coverciano dal 28 sera. Di seguito i possibili convocati. Portieri: Donnarumma, Palmisani, Daffara (Motta). Difensori: Palestra, Bartesaghi, Chiarodia, Mane, Reggiani, Ahanor, Kayode, Comuzzo (Ruggeri). Centrocampisti: Pisilli, Casadei, Ndour, Lipani, Dagasso (Berti, Faticanti, Prati). Attaccanti: Pio Esposito, Koleosho, Inacio, Ekhator, Venturino, Fini, Cherubini (Cacciamani).

Comuzzo
FLORENCE, ITALY - APRIL 26: Pietro Comuzzo of ACF Fiorentina in action during the Serie A match between ACF Fiorentina and US Sassuolo Calcio at Artemio Franchi on April 26, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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