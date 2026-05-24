La Gazzetta dello Sport scrive dei convocati dal Commissario Tecnico ad interim dell'Italia Silvio Baldini in occasione delle amichevoli di giugno con Grecia e Lussemburgo. In particolare, domani il ct darà la lista dei 24 o 26 convocati per gli incontri. Tra questi dovrebbero rientrare il difensore viola Pietro Comuzzo e il centrocampista Cher Ndour. Il raduno è fissato a Coverciano dal 28 sera. Di seguito i possibili convocati. Portieri: Donnarumma, Palmisani, Daffara (Motta). Difensori: Palestra, Bartesaghi, Chiarodia, Mane, Reggiani, Ahanor, Kayode, Comuzzo (Ruggeri). Centrocampisti: Pisilli, Casadei, Ndour, Lipani, Dagasso (Berti, Faticanti, Prati). Attaccanti: Pio Esposito, Koleosho, Inacio, Ekhator, Venturino, Fini, Cherubini (Cacciamani).
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Italia, Baldini fa la rivoluzione. Solo giovani, tra questi due viola
La Gazzetta dello Sport scrive dei convocati dal CT ad interim dell'Italia Silvio Baldini in occasione delle amichevoli di giugno.
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