Italia, Baldini fa la rivoluzione. Solo giovani, tra questi due viola

La Gazzetta dello Sport scrive dei convocati dal Commissario Tecnico ad interim dell'Italia Silvio Baldini in occasione delle amichevoli di giugno con Grecia e Lussemburgo. In particolare, domani il ct darà la lista dei 24 o 26 convocati per gli incontri. Tra questi dovrebbero rientrare il difensore viola Pietro Comuzzo e il centrocampista Cher Ndour. Il raduno è fissato a Coverciano dal 28 sera. Di seguito i possibili convocati. Portieri: Donnarumma, Palmisani, Daffara (Motta). Difensori: Palestra, Bartesaghi, Chiarodia, Mane, Reggiani, Ahanor, Kayode, Comuzzo (Ruggeri). Centrocampisti: Pisilli, Casadei, Ndour, Lipani, Dagasso (Berti, Faticanti, Prati). Attaccanti: Pio Esposito, Koleosho, Inacio, Ekhator, Venturino, Fini, Cherubini (Cacciamani).