Contestualmente all'ufficialità di Fabio Grosso, sono arrivate anche le parole del patron Joseph Commisso che si è espresso così sul nuovo tecnico:
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Commisso accoglie Grosso: “Più di un Campione. Ci renderà più forti”
Il presidente della Fiorentina Joseph Commisso accoglie Fabio Grosso come nuovo tecnico viola. Le sue parole
Parla il presidente—
Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!
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