Axel Disasi continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati in ottica Fiorentina. la squadra viola è alla ricerca di un difensore centrale pe rrinforzare il proprio organico e ha messo gli occhi proprio sul francese del Chelsea. Tuttavia, arrivano aggiornamenti non proprio positivi da parte dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Disasi? Disa-stop, nessuna apertura. Di Marzio: “Preferisce restare in Premier”
calciomercato
Disasi? Disa-stop, nessuna apertura. Di Marzio: “Preferisce restare in Premier”
Le ultime sul futuro del difensore
Secondo il giornalista, la trattativa col Chelsea non si sblocca. Il motivo è che il ragazzo non ha ancora dato apertura al trasferimento in viola perché preferirebbe restare in Premier League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA