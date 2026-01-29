Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Disasi? Disa-stop, nessuna apertura. Di Marzio: “Preferisce restare in Premier”

calciomercato

Disasi? Disa-stop, nessuna apertura. Di Marzio: “Preferisce restare in Premier”

Disasi? Disa-stop, nessuna apertura. Di Marzio: “Preferisce restare in Premier” - immagine 1
Le ultime sul futuro del difensore
Redazione VN

Axel Disasi continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati in ottica Fiorentina. la squadra viola è alla ricerca di un difensore centrale pe rrinforzare il proprio organico e ha messo gli occhi proprio sul francese del Chelsea. Tuttavia, arrivano aggiornamenti non proprio positivi da parte dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Secondo il giornalista, la trattativa col Chelsea non si sblocca. Il motivo è che il ragazzo non ha ancora dato apertura al trasferimento in viola perché preferirebbe restare in Premier League.

Leggi anche
Di Marzio: “Continuano i contatti per Disasi. Ore decisive per il difensore del Chelsea”
Coppola sfuma definitivamente. Tutto fatto per il trasferimento al Paris FC

© RIPRODUZIONE RISERVATA