Incredibile a Cremona: un petardo scoppia vicino ad Audero, cosa è successo

Minuto 49 di Cremonese-Inter, il portiere dei padroni di casa, Emil Audero, si accascia al suolo. Un petardo lanciato dal settore ospiti, è esploso a due passi dall'ex Samprodia. L'apprensione è stata grandissima, sia per i compagni che per gli avversari. Lo staff medico della Cremonese si è precipitato da Audero, ed il gioco è rimasto fermo per diversi minuti. Tutta l'Inter, da Chivu ai giocatori, ha chiesto ai propri tifosi di darsi una calmata, dopo il grave episodio. Audero si è poi rialzato, restando in campo.