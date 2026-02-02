Salvezza, dopo Gilardino altro esonero: Zanetti non è più l’allenatore del Verona

Paolo Zanetti non è più l’allenatore dell’Hellas Verona. La pesantissima sconfitta per 4-0 sul campo del Cagliari è stata decisiva per il destino del tecnico gialloblù, sollevato dall’incarico nella mattinata del 2 febbraio. Dopo il Pisa, anche il Verona cambia la propria guida tecnico.
A comunicarlo è stato lo stesso club scaligero attraverso una nota ufficiale:
«Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco.»
