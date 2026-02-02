Salvezza, dopo Gilardino altro esonero: Zanetti non è più l’allenatore del Verona

Paolo Zanetti non è più l’allenatore dell’Hellas Verona . La pesantissima sconfitta per 4-0 sul campo del Cagliari è stata decisiva per il destino del tecnico gialloblù, sollevato dall’incarico nella mattinata del 2 febbraio. Dopo il Pisa, anche il Verona cambia la propria guida tecnico.

«Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco.»