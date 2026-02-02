Viola News
calciomercato

Di Marzio: “Un club di Serie A ci prova per Fazzini della Fiorentina”

Ultime ore di mercato e nuovo nome in uscita da Firenze? Fazzini al centro dei dialoghi
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Cremonese ha effettuato un tentativo anche per Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina. Il club grigiorosso sta valutando diverse opportunità per rinforzare il centrocampo e avrebbe sondato il terreno per il classe 2003 viola in queste ultime ore di calciomercato. Resta da capire se ci saranno i margini per trasformare il sondaggio in una vera trattativa nelle prossime ore.

