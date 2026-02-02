Kouamé, ecco la trattativa degli ultimi minuti. Pedullà: “C’è un club di Serie A”

Spunta l'Hellas Verona per Christian Kouamé. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club gialloblù ha avviato una trattativa concreta per provare a trovare gli accordi necessari e portare l’attaccante della Fiorentina in riva all’Adige. I contatti sono in corso per definire formula e condizioni dell’operazione, con il Verona che ha manifestato apertamente il proprio interesse e la volontà di affondare il colpo.
