Sale la tensione in casa Lazio. L’agente di Alessio Romagnoli ha attaccato duramente il presidente Claudio Lotito, denunciando una situazione economica delicata legata al difensore biancoceleste.
Ag. Romagnoli contro Lotito: “Non prende lo stipendio da almeno tre mesi”
Clima teso alla Lazio: l’agente di Romagnoli accusa Lotito per stipendi arretrati e per la richiesta di rinunciare a tre mensilità, fatto che ha fatto saltare il trasferimento all’Al-Sadd
Secondo quanto riportato, Romagnoli non percepirebbe lo stipendio da almeno tre mesi. Una situazione che avrebbe inciso anche sulle recenti dinamiche di mercato, con la società che avrebbe chiesto al giocatore di rinunciare alle mensilità arretrate per agevolare una possibile cessione.
La richiesta avrebbe portato a un irrigidimento dei rapporti e allo stop della trattativa, aprendo un nuovo fronte polemico all’interno dell’ambiente laziale. Al momento la posizione del club resta ferma, ma il caso Romagnoli rischia di diventare uno dei temi più caldi delle prossime settimane.
