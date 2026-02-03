Trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo. A Firenze senza ultras

Viola News
Non ci saranno i tifosi dell'Inter in occasione del match di Firenze
Confermate le indiscrezioni delle ultime ore. Mano non troppo pesante nei confronti dei tifosi dell'Inter. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo, in seguito al grave episodio avvenuto domenica a Cremona, quando un petardo lanciato dal settore nerazzurro ha colpito il portiere Emil Audero. La decisione arriva dopo la valutazione dei disordini e punta a una stretta netta sul fronte della sicurezza negli stadi.

“A seguito dei gravi disordini verificatisi – recita il comunicato ministeriale – il ministro dell'Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia”. Il provvedimento, informa il Viminale, “è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive”. Resta escluso il derby Milan-Inter dell’8 marzo, mentre saranno vietate le trasferte di Reggio Emilia contro il Sassuolo e quelle di Lecce e Firenze.

Mano pesante sugli ultras, ma non per l’Inter. Divieto soft per il petardo?

