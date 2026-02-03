Trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo. A Firenze senza ultras

Confermate le indiscrezioni delle ultime ore. Mano non troppo pesante nei confronti dei tifosi dell'Inter. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo, in seguito al grave episodio avvenuto domenica a Cremona, quando un petardo lanciato dal settore nerazzurro ha colpito il portiere Emil Audero. La decisione arriva dopo la valutazione dei disordini e punta a una stretta netta sul fronte della sicurezza negli stadi.

“A seguito dei gravi disordini verificatisi – recita il comunicato ministeriale – il ministro dell'Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia”. Il provvedimento, informa il Viminale, “è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive”. Resta escluso il derby Milan-Inter dell’8 marzo, mentre saranno vietate le trasferte di Reggio Emilia contro il Sassuolo e quelle di Lecce e Firenze.