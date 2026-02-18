La Fiorentina doveva cambiare necessariamente passo. L'inizio di stagione è stato un vero e proprio disastro, con la viola proiettata costantemente nelle ultime posizioni. Anche per Vanoli la partenza non è stata sprint, con il tecnico che ha dovuto trovare la quadra. L'ultimo periodo ha visto una squadra in crescita, in grado finalmente di guadagnare punti pesanti.
La cura Vanoli funziona. Nelle ultime 10 la sua viola è da quasi da Europa
La Fiorentina di Paolo Vanoli funziona. Nelle ultime 10 il ritmo è decisamente aumentato
La classifica parla chiaro, la Fiorentina nelle ultime 10 giornate ha invertito la rotta. I viola sono ottavi per punti raccolti in questo lasso di tempo (15), con un ritmo quasi da Europa. La salvezza è ancora un obiettivo non semplice, ma Vanoli sembra aver trovato la cura.
