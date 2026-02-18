La cura Vanoli funziona. Nelle ultime 10 la sua viola è da quasi da Europa

La Fiorentina doveva cambiare necessariamente passo. L'inizio di stagione è stato un vero e proprio disastro, con la viola proiettata costantemente nelle ultime posizioni. Anche per Vanoli la partenza non è stata sprint, con il tecnico che ha dovuto trovare la quadra. L'ultimo periodo ha visto una squadra in crescita, in grado finalmente di guadagnare punti pesanti.