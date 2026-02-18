Convocati: out Dodò e Kean oltre a infortunati e fuori lista. C’è anche un 2008

La lista dei convocati viola per la partita di Conference League Jagiellonia-Fiorentina: spiccano le assenze di Kean e Dodò oltre a quelle comunicate di De Gea e Solomon per infortunio, mentre non ci sono Brescianini, Rugani e Christensen, che non sono in lista UEFA. Assente anche Gudmundsson, preservato per la gara di campionato col Pisa. Tanti giovani aggregati dalle formazioni Under, compreso il portiere dell'Under 18, classe 2008, Mattia Magalotti.
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BERTOLINI Gabriele
3) BONANNO Piergiorgio
4) BRASCHI Riccardo
5) COMUZZO Pietro
6) DELI Lapo
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) HARRISON Jack Davi
13) KOUADIO Eddy Nda Konan
14) LEONARDELLI Pietro (P)
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MAGALOTTI Mattia (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) SADOTTI Edoardo
