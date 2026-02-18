Convocati: out Dodò e Kean oltre a infortunati e fuori lista. C’è anche un 2008

La lista dei convocati viola per la partita di Conference League Jagiellonia-Fiorentina: spiccano le assenze di Kean e Dodò oltre a quelle comunicate di De Gea e Solomon per infortunio, mentre non ci sono Brescianini, Rugani e Christensen, che non sono in lista UEFA. Assente anche Gudmundsson, preservato per la gara di campionato col Pisa. Tanti giovani aggregati dalle formazioni Under, compreso il portiere dell'Under 18, classe 2008, Mattia Magalotti.