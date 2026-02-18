Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altri campionati conference league Convocati: out Dodò e Kean oltre a infortunati e fuori lista. C’è anche un 2008

news viola

Convocati: out Dodò e Kean oltre a infortunati e fuori lista. C’è anche un 2008

Convocati: out Dodò e Kean oltre a infortunati e fuori lista. C’è anche un 2008 - immagine 1
La Fiorentina ha reso pubblica la lista dei ragazzi a disposizione di Vanoli
Redazione VN

La lista dei convocati viola per la partita di Conference League Jagiellonia-Fiorentina: spiccano le assenze di Kean e Dodò oltre a quelle comunicate di De Gea e Solomon per infortunio, mentre non ci sono Brescianini, Rugani e Christensen, che non sono in lista UEFA. Assente anche Gudmundsson, preservato per la gara di campionato col Pisa. Tanti giovani aggregati dalle formazioni Under, compreso il portiere dell'Under 18, classe 2008, Mattia Magalotti.

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BERTOLINI Gabriele

3) BONANNO Piergiorgio

4) BRASCHI Riccardo

5) COMUZZO Pietro

6) DELI Lapo

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) HARRISON Jack Davi

13) KOUADIO Eddy Nda Konan

14) LEONARDELLI Pietro (P)

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MAGALOTTI Mattia (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) SADOTTI Edoardo

Leggi anche
Scarica di Primavera con Vanoli: chi sono gli aggregati alla spedizione polacca
Tutto sullo Jagiellonia: primi in Polonia ma con due assenze top all’andata

© RIPRODUZIONE RISERVATA