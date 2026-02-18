Scarica di Primavera con Vanoli: chi sono i sei aggregati alla rifinitura

Ci sono diversi Primavera aggregati alla squadra a disposizione di Paolo Vanoli in vista della trasferta di Bialystok per l'andata dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia: gli ormai abituati Riccardo Braschi e Luis Balbo non fanno più notizia, sebbene per loro arrivino conferme importanti al fianco dei grandi.

Da segnalare invece le presenze alla rifinitura di quattro elementi in più dalla rosa di mister Galloppa: il centrocampista Piergiorgio Bonanno, l'ala Gabriele Bertolini e i portieri Gianmaria Fei e Pietro Leonardelli. Questi ragazzi sono pari ruolo di Brescianini e Solomon, assenti uno perché fuori lista e l'altro per infortunio, e di De Gea e Christensen, anche loro fuori causa per gli stessi motivi.