Franchi, i lavori procedono ma i dubbi restano. Il ruolo della Fiorentina

Proseguono i lavori al Franchi, ma restano alcuni dubbi sui tempi di realizzazione. E il ruolo della Fiorentina è primario.

Ieri al Franchi è stata una giornata importante sul fronte dei lavori alla Curva Fiesole. Si è infatti posata la prima delle maxi-travi che sorreggeranno gradoni e copertura, ma secondo Repubblica permangono ora molti dubbi che il Comune si porta dietro. Da parte della sindaca Funaro e dell'assessora Perini è trapelato ottimismo anche sull'accordo con la Fiorentina per colmare le risorse mancanti.