Franchi, i lavori procedono ma i dubbi restano. Il ruolo della Fiorentina

Ieri al Franchi è stata una giornata importante sul fronte dei lavori alla Curva Fiesole. Si è infatti posata la prima delle maxi-travi che sorreggeranno gradoni e copertura, ma secondo Repubblica permangono ora molti dubbi che il Comune si porta dietro. Da parte della sindaca Funaro e dell'assessora Perini è trapelato ottimismo anche sull'accordo con la Fiorentina per colmare le risorse mancanti.
Come entra la Fiorentina?—
Il quotidiano spiega come debba essere proprio il club a fare la proposta formale al Comune, che dovrà poi dare il via alla gara. Si parla di 50-60 milioni, ma la preoccupazione più importante riguarda i tempi: entro luglio serve il passaggio decisivo per poi arrivare alla candidatura per Euro 2032 e tutto dovrà essere a posto a livello finanziario. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo summit con la società viola. Entro l'estate arriveranno i gradoni, per un primo lotto da terminare entro febbraio 2027, con lo stadio completato entro due anni. Per il 29 agosto prossimo si conta di finire la nuova gradinata e parte della copertura del lato nord.
