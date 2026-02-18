Nel piazzale di Maratona, dalle ore 12:00, è iniziata l'operazione per il montaggio della maxi trave in acciaio. Non un semplice pezzo di metallo, ma la vera e propria "spina dorsale" che sorreggerà le nuove gradinate della Fiesole e la copertura. Gli elementi portanti portano la firma di Cimolai, colosso friulano leader mondiale nelle grandi strutture in acciaio (lo stesso che si occuperà della futura copertura).