Franchi, Burgassi: “Domani la maxi-trave, e il 13 marzo nuovo sopralluogo”

“Oggi è il 16 febbraio. Siamo esattamente a un anno dalla data del 16 febbraio 2027, termine previsto per la conclusione dei lavori strutturali del primo lotto di ristrutturazione dello stadio Franchi e ribadiamo ancora una volta che non vi sono presupposti per ipotizzare irregolarità. C’è invece, da parte nostra, massima attenzione nel rispetto della città e dei tifosi. Stiamo mantenendo gli impegni presi, ovvero monitorare costantemente le diverse fasi del cantiere. Come annunciato giovedì scorso in Commissione Sport venerdì 13 marzo saremo allo stadio insieme alla Commissione infrastrutture per un sopralluogo, alla presenza del direttore tecnico del cantiere, ingegner Buzzoni, del responsabile del procedimento, ingegner Alessandro Dreoni, dell’assessora Perini e del presidente del Quartiere 2 Pierguidi, per monitorare direttamente l’avanzamento dei lavori. Come previsto dal cronoprogramma presentato dalla sindaca Funaro a dicembre, in questa fase erano calendarizzate le fondazioni della copertura nord per febbraio, ma tali lavori sono stati avviati in anticipo, lo scorso 20 gennaio. Era inoltre previsto il montaggio delle strutture metalliche a sostegno della gradinata e mercoledì 18 febbraio, è programmata la posa della maxi-trave. Siamo dunque perfettamente nei tempi stabiliti. Confermiamo l’impegno a seguire i lavori con attenzione. Anche in vista della prossima fase del cantiere, prevista da marzo ad agosto - che comprende il montaggio delle strutture principali della copertura nord - effettueremo ulteriori sopralluoghi e aggiornamenti. L’obiettivo è procedere speditamente per consegnare alla città uno stadio finalmente riqualificato, moderno, con servizi adeguati e accessibile a tutti i tifosi della Fiorentina”.