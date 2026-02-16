VIOLA NEWS news viola La Lega Serie A acquista il 51% di Fantacalcio. In assemblea, il no della Fiorentina

La Lega Serie A acquista il 51% di Fantacalcio. In assemblea, il no della Fiorentina

Con un'operazione da 18 milioni la Lega Serie A acquisisce il 51% delle quote della piattaforma "Fantacalcio". In assemblea, però, i viola hanno votato contro.
Il portale Calcio e Finanza dà aggiornamenti riguardo all'acquisizione, da parte della Lega Serie A, della piattaforma Fantacalcio. Come riporta il sito, infatti, l’assemblea della Lega Serie A ha dato il proprio via libera all’acquisto del 51% di Fantacalcio, il business milionario che coinvolge circa 3 milioni di iscritti. La Lega, come annunciato dal presidente Ezio Simonelli, ha dato il proprio benestare all’acquisto del 51% delle quote del gioco gestito da Quadronica, Srl nata nel 2008 e controllata al 50% — tramite due veicoli — da due imprenditori napoletani del 1975, Nino Ragosta e Luigi Cutolo. L’ok all’accordo è arrivato nella giornata odierna, durante l’assemblea di Lega che – secondo quanto può rivelare Calcio e Finanza – ha fatto registrare 15 voti favorevoli3 voti contrari e 2 astenuti: la cifra dell’intesa è pari a 18 milioni di euro per il 51%. L’operazione sarà conclusa sulla base di un prestito che verrà ripagato con gli utili generati dall’attività di Fantacalcio. Per quanto riguarda il fronte dei contrari, parliamo di ComoFiorentina Napoli, che hanno votato “no” per via del prezzo dell’operazione, ritenuto troppo elevato.

La Lega Serie A acquista il 51% di Fantacalcio. In assemblea, il no della Fiorentina- immagine 2
