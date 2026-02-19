Gazzetta: “L’Europa occasione ghiotta per chi ha giocato meno”

Non è un caso se Vanoli ha lasciato a Firenze i suoi uomini migliori. Il focus della Fiorentina è nettamente la salvezza in campionato, come unico obiettivo ad oggi possibile. Tante le assenze dei big, ben otto Primavera, contro uno Jagiellonia che - ricorda La Gazzetta dello Sport - pur da primo nel suo campionato nella Phase League è stato in grado di battere solo i maltesi dell'Hamrun Spartans e i finlandesi del KuPs.

Occasione

Per chi normalmente ha meno spazio questa sarà la grande chance di dare al tecnico l'affidabilità giusta, facendo capire di poter essere una risorsa su cui puntare. Le vittorie danno autostima e seppur la Conference ad oggi sia quasi un fastidio non ci si possono permettere batoste. Innanzitutto, scrive la rosea, il focus è sui gol: tocca a Piccoli riprendersi l'attacco, visto che in Europa non segna addirittura dalla prima gara contro il Sigma Olomouc. Ma le risposte dovranno arrivare anche da Fabbian, Comuzzo, Ndour. Finora la Conference è sempre stata un po' "il giardino di casa" a Firenze, ma oggi lo sguardo va più ai fatti nostrani che al futuro europeo.