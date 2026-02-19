La Fiorentina torna in Europa, Repubblica: “È un fastidioso passatempo”

"Un fastidioso passatempo". Così l'edizione odierna di Repubblica definisce l'appuntamento della Fiorentina con lo Jagiellonia in Conference League: può sembrare un ossimoro, ma tant'è visto che i viola sono decisamente concentrati su una difficile salvezza in campionato. Lunedì c'è il derby col Pisa ultimo e la testa non può che andare a quella partita, visto che la vittoria contro il Cagliari del Lecce ha complicato di nuovo i piani. In più, si tratta di una trasferta lunga e ai confini dell'Europa, con temperature rigide e scelte drastiche.