Tuttosport chiaro: “Ok il turnover, ma non sono ammesse figuracce”

La Fiorentina ha scelto per il turnover massiccio con lo Jagiellonia, ma Tuttosport avverte: "È una gara europea, niente figuracce"

Verso Jagiellonia-Fiorentina Tuttosport non usa mezze misure: non sono ammesse brutte figure. Anche perché si tratta di Europa, di una partita europea con vista ottavi di finale: se mai è un'occasione per mettersi in mostra ed essere utili. Certo, i disponibili di Vanoli parlano chiaro, le esclusioni sono eccellenti e pure la necessità del campionato, ma è pur sempre una gara europea. Vietate figuracce.