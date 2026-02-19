Viola News
Tuttosport chiaro: “Ok il turnover, ma non sono ammesse figuracce”

La Fiorentina ha scelto per il turnover massiccio con lo Jagiellonia, ma Tuttosport avverte: "È una gara europea, niente figuracce"
Redazione VN

Verso Jagiellonia-Fiorentina Tuttosport non usa mezze misure: non sono ammesse brutte figure. Anche perché si tratta di Europa, di una partita europea con vista ottavi di finale: se mai è un'occasione per mettersi in mostra ed essere utili. Certo, i disponibili di Vanoli parlano chiaro, le esclusioni sono eccellenti e pure la necessità del campionato, ma è pur sempre una gara europea. Vietate figuracce.

Occasione Piccoli

Occhi puntati sui tanti giovani ma anche su chi cerca un personale riscatto. Fra questi Piccoli, che ha segnato soltanto due volte in coppa e in generale non lo fa da un mese (contro il Bologna). Il peso dell'attacco della Fiorentina sarà sulle spalle.

