La Fiorentina resterà in Polonia per la notte dopo la partita contro lo Jagiellonia. Lo impone la lunga trasferta ma anche una organizzazione logistica imposta dalla UEFA, che non consentirà alla squadra di Vanoli di rientrare in Italia subito dopo il match. I viola ripartiranno infatti soltanto domani mattina e come spiega Repubblica la "colpa" è della UEFA.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, dopo la gara niente rientro. È “colpa”… della UEFA
Repubblica
Fiorentina, dopo la gara niente rientro. È “colpa”… della UEFA
La Fiorentina non rientrerà in Italia subito dopo la partita contro lo Jagiellonia. Colpa... di un secco no da parte della UEFA.
No all'anticipo di orario—
La società gigliata aveva infatti trovato un accordo con i polacchi per anticipare alle 18.45 il fischio d'inizio della gara, in modo da poter rientrare in Toscana subito dopo, ma il no categorico della UEFA (legato soprattutto a motivi televisivi) ha stoppato tutto. E secondo il quotidiano anche questa ulteriore scelta ha fatto propendere Vanoli per un maxi-turnover.
© RIPRODUZIONE RISERVATA