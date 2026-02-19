Fiorentina, dopo la gara niente rientro. È “colpa”… della UEFA

La Fiorentina resterà in Polonia per la notte dopo la partita contro lo Jagiellonia. Lo impone la lunga trasferta ma anche una organizzazione logistica imposta dalla UEFA, che non consentirà alla squadra di Vanoli di rientrare in Italia subito dopo il match. I viola ripartiranno infatti soltanto domani mattina e come spiega Repubblica la "colpa" è della UEFA.

No all'anticipo di orario

La società gigliata aveva infatti trovato un accordo con i polacchi per anticipare alle 18.45 il fischio d'inizio della gara, in modo da poter rientrare in Toscana subito dopo, ma il no categorico della UEFA (legato soprattutto a motivi televisivi) ha stoppato tutto. E secondo il quotidiano anche questa ulteriore scelta ha fatto propendere Vanoli per un maxi-turnover.