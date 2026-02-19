CorFio scrive: “Conference? Un fastidio nascosto ma evidente”

Conference nel momento meno opportuno per la Fiorentina, che pensa soprattutto al derby salvezza col Pisa

Redazione VN 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 08:14)

Nessuno, in casa Fiorentina, vuole definire un fastidio il playoff d’andata di Conference. Eppure è evidente che la trasferta polacca, con temperature vicine agli otto gradi sotto zero, arrivi nel momento meno opportuno della stagione. Solo adesso si percepisce quanto sia pesato non aver centrato la qualificazione diretta agli ottavi: evitare questo doppio impegno avrebbe permesso di concentrare energie e attenzione sul campionato, rimandando la coppa alla primavera e, magari, con una classifica più serena.

La priorità oggi è chiara: il derby contro il Pisa, snodo cruciale nella corsa salvezza. Le scelte di Vanoli lo confermano. Kean, Dodò e Gudmundsson sono rimasti al Viola Park per gestire le energie, Solomon è fermo per influenza e David De Gea - alle prese con una sublussazione al dito della mano sinistra - non ha preso parte alla trasferta. L’obiettivo è averli al massimo lunedì.

In Polonia toccherà quindi a chi avrà l’occasione di mettersi in mostra, compresi otto giovani della Primavera. Da Fortini a Comuzzo, da Ranieri a Gosens, passando per Mandragora, Fabbian, Ndour, Harrison, Fazzini e Piccoli: la missione è tornare con un risultato che lasci aperta la qualificazione.

Vanoli è stato netto: nessuna distinzione tra titolari e riserve, chi indossa la maglia viola deve sentirne la responsabilità. Il pensiero al campionato esiste, ma la sfida si gioca su 180 minuti e va affrontata con equilibrio. La Conference non è in cima ai pensieri, ma resta un obiettivo da onorare.