Franchi, CorFio punge: “Per il secondo lotto mancano ancora 65 milioni”

Primo passo concreto verso la nuova Curva Fiesole dello Stadio Artemio Franchi.Ieri mattina, sotto gli occhi di centinaia di residenti di Campo di Marte, è stata posata la prima trave in acciaio che sosterrà i gradoni della curva. Un elemento prefabbricato lungo circa 15 metri e dal peso superiore alle 23 tonnellate, sollevato da un’imponente autogru destinata a rimanere in azione nei prossimi giorni per collocare le altre strutture già presenti in cantiere.
Posata la prima trave della nuova Curva Fiesole al Franchi. Restano però 60 milioni da coprire per completare l’opera
Resta però aperta la questione finanziaria del secondo lotto (Ferrovia e restante riqualificazione), per cui mancano circa 60 milioni sui 265 complessivi stimati. Prosegue il confronto tra Comune e ACF Fiorentina, con l’ipotesi di un project financing che garantirebbe al club una concessione pluriennale agevolata.
Sul tavolo anche la candidatura a UEFA Euro 2032: Firenze, al momento, è l’unica città italiana con i lavori già avviati. Ma la partita, dentro e fuori dal campo, è ancora tutta da giocare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
