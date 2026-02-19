Franchi, CorFio punge: “Per il secondo lotto mancano ancora 65 milioni”

Primo passo concreto verso la nuova Curva Fiesole dello Stadio Artemio Franchi. Ieri mattina , sotto gli occhi di centinaia di residenti di Campo di Marte, è stata posata la prima trave in acciaio che sosterrà i gradoni della curva. Un elemento prefabbricato lungo circa 15 metri e dal peso superiore alle 23 tonnellate, sollevato da un’imponente autogru destinata a rimanere in azione nei prossimi giorni per collocare le altre strutture già presenti in cantiere.

Resta però aperta la questione finanziaria del secondo lotto (Ferrovia e restante riqualificazione), per cui mancano circa 60 milioni sui 265 complessivi stimati. Prosegue il confronto tra Comune e ACF Fiorentina, con l’ipotesi di un project financing che garantirebbe al club una concessione pluriennale agevolata.

Sul tavolo anche la candidatura a UEFA Euro 2032: Firenze, al momento, è l’unica città italiana con i lavori già avviati. Ma la partita, dentro e fuori dal campo, è ancora tutta da giocare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.