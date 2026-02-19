L’elenco dei convocati per la sfida contro lo Jagiellonia ha fatto sorridere più di qualcuno: tante assenze e diversi giovani della Primavera al seguito. "Ma andiamo a giocare la Youth League?" esclama sarcasticamente La Nazione. Una scelta (QUI I CONVOCATI) netta di Paolo Vanoli che conferma la gerarchia del momento: prima la salvezza, poi il resto.
Nazione sui convocati di Vanoli: “Ma andiamo a giocare la Youth League?”
Vanoli porta in Polonia una Fiorentina rimaneggiata: priorità al derby col Pisa, ma niente figuracce in Conference
Ben otto giovani della Primavera di Galloppa sono stati aggregati alla prima squadra. L’idea è chiara: priorità al campionato, ma senza fare brutte figure in Europa. Lo ha ribadito anche il nuovo dirigente Fabio Paratici: la Fiorentina rappresenta Firenze e non può permettersi di snobbare la competizione.
Al seguito circa 350 tifosi viola, per una trasferta complicata anche dal clima rigido. La Fiorentina avrebbe voluto arrivare a questo appuntamento con una classifica diversa, ma la lotta salvezza ha imposto scelte precise. Ora l’obiettivo è restare dentro la competizione, senza perdere di vista la partita che conta davvero: quella di lunedì.
