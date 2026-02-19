Nazione sui convocati di Vanoli: “Ma andiamo a giocare la Youth League?”

L’elenco dei convocati per la sfida contro lo Jagiellonia ha fatto sorridere più di qualcuno: tante assenze e diversi giovani della Primavera al seguito. "Ma andiamo a giocare la Youth League?" esclama sarcasticamente La Nazione. Una scelta (QUI I CONVOCATI) netta di Paolo Vanoli che conferma la gerarchia del momento: prima la salvezza, poi il resto.

Ben otto giovani della Primavera di Galloppa sono stati aggregati alla prima squadra. L’idea è chiara: priorità al campionato, ma senza fare brutte figure in Europa. Lo ha ribadito anche il nuovo dirigente Fabio Paratici: la Fiorentina rappresenta Firenze e non può permettersi di snobbare la competizione.