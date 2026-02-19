Il cantiere dello Stadio Artemio Franchi entra in una fase chiave: sono state posate le prime travi d’acciaio della nuova curva Fiesole. Elementi lunghi 15 metri e pesanti fino a 40 tonnellate, destinati a sostenere gradinate e futura copertura.
Franchi e le prime travi per la nuova Fiesole, Nazione: “Il punto sulle scadenze”
«È un momento cruciale», ha spiegato la sindaca Sara Funaro durante il sopralluogo, sottolineando il rispetto del cronoprogramma sia per le nuove strutture sia per il restauro del cemento esistente. Entro fine marzo sarà più chiara la nuova fisionomia della curva.
L’installazione, che richiede un’organizzazione complessa per dimensioni e pesi, dovrebbe concludersi in circa un mese. Le file più vicine al campo saranno realizzate per ultime, per facilitare le operazioni di cantiere.
Tra la nuova struttura e le gradinate storiche progettate da Pier Luigi Nervi nascerà uno spazio destinato a diventare un auditorium all’aperto, utilizzabile anche oltre le partite.
Intanto prosegue il confronto con la UEFA in vista della candidatura a Euro 2032. I lavori strutturali del primo lotto termineranno il 16 febbraio 2027, con verifiche e finiture completate entro il 30 aprile 2027.
