Franchi e le prime travi per la nuova Fiesole, Nazione: “Il punto sulle scadenze”

Il cantiere dello Stadio Artemio Franchi entra in una fase chiave : sono state posate le prime travi d’acciaio della nuova curva Fiesole . Elementi lunghi 15 metri e pesanti fino a 40 tonnellate, destinati a sostenere gradinate e futura copertura.

«È un momento cruciale», ha spiegato la sindaca Sara Funaro durante il sopralluogo, sottolineando il rispetto del cronoprogramma sia per le nuove strutture sia per il restauro del cemento esistente. Entro fine marzo sarà più chiara la nuova fisionomia della curva.