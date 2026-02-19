Vanoli e un’Europa da onorare: in Polonia per dimostrare che non ci sono “riserve”

In conferenza stampa, il tecnico viola Paolo Vanoli ha ribadito il concetto senza giri di parole. La gara contro i polacchi - primi nel loro campionato e in crescita anche a livello internazionale - sarà complicata per condizioni climatiche e valore dell’avversario. Tuttavia, la squadra dovrà affrontarla con lucidità, considerando che si tratta di un doppio confronto da gestire tra andata e ritorno.