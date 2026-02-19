La Conference League torna in scena nel momento più delicato della stagione viola. In un’annata segnata dalla corsa salvezza, l’Europa rappresenta una parentesi da gestire con equilibrio. La sfida contro lo Jagiellonia, a partire dall’andata di Bialystok, resta un impegno da rispettare, ma la priorità è chiara: il campionato viene prima di tutto.
news viola
Vanoli e un’Europa da onorare: in Polonia per dimostrare che non ci sono “riserve”
In conferenza stampa, il tecnico viola Paolo Vanoli ha ribadito il concetto senza giri di parole. La gara contro i polacchi - primi nel loro campionato e in crescita anche a livello internazionale - sarà complicata per condizioni climatiche e valore dell’avversario. Tuttavia, la squadra dovrà affrontarla con lucidità, considerando che si tratta di un doppio confronto da gestire tra andata e ritorno.
Il pensiero al Pisa, prossimo avversario in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza, esiste, ma non deve distrarre. Vanoli è stato chiaro: chi scenderà in campo dovrà sentirsi investito di una responsabilità precisa. “Non esistono riserve ma giocatori pronti a dimostrare di meritare la maglia, che si tratti di cinque minuti o novanta”. Lo scrive il Corriere dello Sport.
